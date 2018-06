Cette ceinture de l’époque «skater boy» fait son grand retour

Autrefois réservée aux fans d’Avril Lavigne et de Simple Plan, la ceinture à trous Grommet ressort des boules à mites et devient tendance à nouveau, à la plus grande surprise de tous.

Si à une époque (pas) très lointaine, vous arboriez allègrement le crayon noir sous les yeux et votre front était caché d'une frange qui prenait la moitié de votre cuir chevelu, vous avez probablement possédé une ceinture à trous qui vous rendait particulièrement fière.

Voilà que les influenceuses mode s'emparent à nouveau de cette ceinture et placardent leur compte Instagram de cet accessoire tant convoité.

Plusieurs d’entre elles la portent normalement autour de la taille, alors que d’autres prennent une ceinture plus grande pour laisser pendre le surplus à l'avant. Une chose est certaine, on n’a pas fini d'en voir!

Pour ceux et celles qui attendaient avec impatience le retour de cet item mode, voici où l'acheter:

39$ à American Eagle

15$ à Forever 21

6$ à Amazon

Il va cependant falloir attendre vraiment longtemps avant que le look «cravate» d’Avril Lavigne redevienne à la mode. Si cela arrive un jour, évidemment...

