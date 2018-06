La 22e édition de la Classique de golf du Club des petits déjeuners Claude Lacas a connu un immense succès. Plusieurs athlè­tes, artistes et gens d’affaires étaient présents afin de soutenir le Club des petits déjeuners, qui, non seulement contribue au bien-être physique, émotionnel et intellectuel des élèves, mais influence aussi l’épanouissement de toute la communauté scolaire.

Photo Janic Aubin-Bergeron

Photo Janic Aubin-Bergeron

Photo Janic Aubin-Bergeron

Photo Janic Aubin-Bergeron

Photo Janic Aubin-Bergeron

Photo Janic Aubin-Bergeron