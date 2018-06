Du football à la boxe pour Anthony Coady

En plus d’un nouvel adjoint à son entraîneur, Yves Ulysse Jr a embauché un nouveau préparateur physique qui lui sert également de massothérapeute. Il s’agit de l’ancien joueur des Carabins et des Alouettes, Anthony Coady.

Coady et Ulysse se connaissent depuis quelques années. Les deux athlètes se rencontraient sur une base régulière dans l’environnement des Carabins.

« On discutait ensemble de temps en temps, mais sans plus, a raconté Coady. En discutant avec lui, je sentais que je pouvais l’aider comme athlète et massothérapeute. »

« Pour connaître la boxe. Yves m’a dit que je devais vivre une expérience dans le ring pour la comprendre. J’ai donc fait un sparring de trois rounds avec un partenaire qui voulait m’arracher la tête. »

Selon l’ancien maraudeur des Alouettes, il existe plusieurs similitudes entre le football et le noble art.

« Ça se ressemble, mais ça exige un autre type de conditionnement physique, a-t-il expliqué. Tu dois demeurer calme dans une situation stressante et tu dois garder un niveau de concentration maximum. »

Un enragé

Coady a toujours été un athlète intense sur le terrain et à l’extérieur. Il n’a jamais fait les choses à moitié. Ce n’est pas avec la boxe que ça va changer.

« C’est un enragé, a mentionné l’entraîneur d’Ulysse, Rénald Boisvert. Il faut parfois le ralentir, car il peut amener Yves à en faire trop. C’est un beau problème. »

« On n’a pas besoin de pousser notre boxeur dans le dos au gymnase. C’est une personne vraie et il peut donner un second souffle à Yves. »

« C’est un gars complet, a ajouté Yves Ulysse Jr. Il est physique, rapide et fougueux. Il a été un ajout positif dans mon dernier camp d’entraînement. »

Pas une croix sur le football

Avec ce nouveau boulot, Coady a-t-il fait une croix sur le football ? Pas du tout.

« J’aime ce que je fais avec Ulysse. J’ai fait le choix de ne pas avoir de plan, a-t-il mentionné. Si je me lève un matin et que je veux [retourner] au football, je vais faire les démarches nécessaires. »

« Si je retourne dans la LCF, je devrai contacter les équipes. Je cognerais possiblement à la porte de Jim Popp [Toronto] qui m’a repêché et m’a donné une deuxième chance après m’avoir libéré. »