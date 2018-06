En attendant la GT500, Ford améliore la Shelby GT350

Alors que Ford nous prépare une Shelby GT500 qui devrait développer plus de 700 chevaux-vapeur pour 2020, on nous fait patienter avec une GT350 légèrement améliorée pour 2019.

Le mot d’ordre est le suivant: subtilité.

Afin de bonifier l’aérodynamisme de la voiture, Ford a greffé un nouvel aileron à l’arrière. En option, un volet de Gurney est aussi offert. Celui-ci a pour but d’ajouter de la déportance.

La Shelby GT350 s’est également vu offrir de nouvelles chaussures. Aux quatre coins, elle sera équipée de quatre pneus Michelin Pilot Sport Cup 2.

Ford Mustang Shelby GT350 2019

En plus d’avoir apporté des ajustements au châssis, Ford a aussi amélioré le système de freinage antiblocage.

Ces quelques changements ont pour but d’améliorer le comportement et les performances. Et ça, Billy Johnson, pilote de Ford GT au Championnat du monde d’endurance, s’en est assuré.

Ford Mustang Shelby GT350 2019

Sur le plan de la motorisation, on n’a rien changé. Pas même une miette. Sous le capot de la GT350, on continue donc de retrouver le V8 de 5,2 L. Ce dernier génère une puissance de 526 chevaux-vapeur et un couple de 429 livres-pied.

On ignore encore le prix qu’elle se détaillera. Le modèle 2018 est offert à partir de 74 388$.