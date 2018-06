Itinérance : Montréal investira près de 3 M$ cette année

La Ville de Montréal investira cette année 2,8 M$ dans divers projets pour aider les personnes en situation d’itinérance.

Au total, 1,7 M$ seront investis auprès d’une quarantaine d’organismes pour des mesures touchant la cohabitation, l’hébergement, l’inclusion et la réinsertion des personnes dans la rue, qui s’ajoutent 979 460 $ déjà accordés en début d’année.

Ce financement s’inscrit dans le cadre du plan d’action pour lutter contre l’itinérance que la Ville a présenté en mars. Ce plan comprend 40 actions et un budget de 7,8 millions $ pour les trois prochaines années.

« Notre administration a dévoilé un plan d'action ambitieux en mars dernier et, aujourd'hui, nous prouvons avec cette première annonce que nous serons proactifs pour en atteindre les objectifs et mieux lutter contre l'itinérance », a déclaré par voie de communiqué la responsable du développement social et communautaire et du dossier de l'itinérance Rosannie Filato.

Par exemple, plus de 745 000$ seront donnés à 18 organismes pour développer des services d’hébergement d’urgence et des centres de jour ou de soir.

Des sommes seront aussi octroyées dans des projets pour les Autochtones, pour des projets de déjudiciarisation et pour le refuge CAP Saint-Barnabé dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.