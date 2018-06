Je sors, je reste

Coup de coeur

Cinéma : La Chambre du patriarche

Ce documentaire réalisé par la cinéaste Danae Elon, notamment connue pour P.S. Jérusalem, plonge dans l’univers de l’Église orthodoxe grecque à Jérusalem et raconte l’histoire du patriarche Irineos, une des plus hautes figures du groupe religieux qui a été démis de ses fonctions en 2005 suite à l’accusation qu’il privilégiait grandement les colons extrémistes israéliens. L’intrigue politique et religieuse racontée ici n’est cependant pas aussi simple qu’elle en a l’air. *Sorti en salle le 8 juin

Je sors

Cinéma : SAT Fest

La Société des Arts Technologiques (SAT) présente à nouveau cette semaine la sélection de courts-métrages de l’édition 2018 du SAT Fest, un évènement mettant de l’avant le cinéma immersif. Le travail d’une dizaine d’artistes, dont les cinéastes établis aux Canada Baron Lanteigne, Sean Caruso et Mourad BNCR, sera présenté dans le cadre de la projection de 40 minutes. *Ce soir à 19h à la SAT, 1201 boulevard Saint-Laurent

Exposition : Focus on Mateo

L’artiste d’art urbain Mateo change de canevas pour cette exposition et présente des œuvres réalisées à l’aérosol sur tapis traditionnels plutôt que sur les murs de grandes villes un peu partout autour du monde. Le tout résulte en une collection d’œuvres grands formats représentants des visages féminins remplis des détails notamment amenés par de magnifiques tapis. *Aujourd’hui jusqu’à 18h à la Galerie LeRoyer, 60 rue Saint-Paul Ouest

Rencontre : Café numérique

Les jeunes gens âgés entre 18 et 29 ans sont invités à cet évènement spécial organisé à la Station F-MR, une place publique éphémère aménagée avec d’anciens wagons de métro dans le quartier Griffintown, pour découvrir plusieurs nouvelles technologies notamment liées aux arts numériques, jeux vidéo, effets spéciaux, l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle. *Ce soir jusqu’à 21h à la Station F-MR, Allée des Barges

Musique : Rive

Le duo électro-pop belge Rive débarque à Montréal ce soir dans le cadre de la 30e édition des Francos pour un spectacle gratuit durant lequel ils présenteront aux mélomanes montréalais leur tout premier EP intitulé Vermillon qui est sorti il y a un peu plus d’un an. La formation bruxelloise est composée de Juliette Bossé et Kévin Mahé. *Ce soir à 18h sur la scène Loto-Québec, angle Clark et De Montigny

Musique : Les Tireux d’Roches

Les membres groupe folk originaire de Tadoussac sauteront sur scène aujourd’hui pour présenter un concert gratuit aux Francos pour notamment partager leur plus récent album, Tarmacadam, le sixième opus de la formation qui œuvre dans le milieu de la musique depuis 20 ans. Le groupe qui ancre sa musique dans l’univers folklorique et traditionnel québécois a tourné dans plusieurs pays à travers le monde depuis 1998. *Ce soir à 19h à la scène SiriusXM, angle De Maisonneuve et Clark

Je reste

Livre : Sherbius (et moi) d’Antoine Bello

Ce livre de l’auteur français Antoine Bello raconte l’histoire d’un psychiatre qui, en 1977, doit traiter un patient qui semble être affecté par un trouble de la personnalité multiple. Même si l’analyste se voit maintes fois trompé et dupé par ce nouveau patient, il tentera de faire tout en son pouvoir pour délier la vérité du mensonge et guérir l’énigmatique Scherbius. *Sorti en librairie le 4 juin

Album : Lush de Snail Mail

Cet excellent album indie rock de l’auteure et compositrice américaine Lindsey Jordan est le premier album studio émanant de son projet solo, Snail Mail. La musicienne avait auparavant sorti un EP intitulé Habit en 2016. L’artiste originaire de Baltimore donnera un concert à l’Escogriffe le 16 juillet prochain en compagnie de Bonny Doon et Loïc April. *Sorti le 8 juin

Série : Série Noire saison 2

La merveilleuse série de Jean-François Rivard et François Létourneau est depuis quelques jours disponible complètement sur le service américain Netflix. Si vous n’avez jamais écouté cette production télévisuelle québécoise, c’est maintenant le moment parfait pour regarder les aventures des deux incompétents auteurs, interprétés par M. Létourneau et Vincent-Guillaume Otis, et les autres colorés personnages de cette série, dont l’extraordinaire Marc Arcand. *Disponible sur Netflix depuis le 8 juin

Jeu vidéo : Unravel 2

Ce deuxième opus du charmant Unravel qui met en vedette Yarny, un petit être fait de laine à tricoter, a été livré par surprise ce samedi dans le cadre de la conférence de presse d’Electronic Arts organisée pour l’évènement annuel E3. Cette fois-ci, vous pourrez parcourir les magnifiques décors, résoudre leurs énigmes et tester vos réflexes en compagnie d’un deuxième joueur. *Sorti le 9 juin sur PS4, Xbox One et PC