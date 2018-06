La pourvoirie des Grands-Ducs revient en force

« Je veux que les jeunes qui viennent chez nous attrapent la piqûre de la pêche ». Un forfait grosse truite est aussi disponible en mai et juin. La pêche se déroule sur un petit lac de tête avec une limite de deux truites par pêcheur. Ces truites peuvent atteindre trois livres et plus.

Tous les chalets sont équipés de prises de 110 volts, permettant la recharge des iPhone et des tablettes. Le Wi-fi est disponible à l’accueil, tout comme le réseau cellulaire. Il est aussi possible de louer différents équipements de villégiature comme des kayaks, planches à pagaie, canots ou pédalos. Il y a un mini dépanneur sur place.

Nous avons connu beaucoup de succès avec les fameuses Lake Clear de couleurs orange et or ou arc-en-ciel. Les Flash King de couleur orange ont aussi donné de bons résultats. Nous avons facilement pu atteindre notre limite de 15 truites par pêcheur.

Les lacs sont assez près du site principal. Vous n’avez pas à parcourir de grandes distances pour pêcher. Seuls les moteurs électriques sont permis. Sur place, on offre un service de recharge de batterie. Si vous ne possédez pas ces équipements, il est possible d’en faire la location à la pourvoirie.

En plus de la pêche, la pourvoirie offre aussi la chasse à l’orignal et à l’ours noir, des treuils et des traîneaux, ainsi que des services connexes qui sont très utiles comme l’aide à l’éviscération du gibier et la récupération de votre bête, autant d’éléments qui font souvent la différence.