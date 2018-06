La colonne vertébrale du 3 World Trade Center est québécoise. Inauguré hier après une décennie de construction, le nouveau gratte-ciel new-yorkais de 80 étages a représenté un défi de taille pour la firme de génie montréalaise WSP Global.

L’empreinte de WSP Global, anciennement Genivar, se retrouve un peu partout sur le site du nouveau World Trade Center.

L’entreprise fondée à Québec en 1959 a été impliquée non seulement dans l’ingénierie des structures de ce nouvel édifice, mais également dans celles des tours 1 et 7, et du centre commémoratif des attentats du 11 septembre 2001.

Les nouvelles tours ont été conçues de sorte à résister à toutes sortes d’événements – tremblements de terre, attaques terroristes, etc. –, mettant ainsi à contribution différentes expertises de la firme, a expliqué au Journal la vice-présidente aux communications de WSP Global, Isabelle Adjahi.

Photo AFP

« Il fallait des matériaux très spéciaux et une structure très spéciale. Il fallait s’assurer non pas d’atteindre les attentes du code du bâtiment, mais de les dépasser. Ces tours sont à l’épreuve de tout ce qui peut se passer. »

Au niveau des sous-sols, également, l’édification a présenté son lot d’aventures. C’est qu’une station de métro passe tout près des profondes fondations du bâtiment.

Les travaux ont commencé en février 2008, avant d’être stoppés quelques années plus tard, car on ne parvenait pas à trouver un locataire d’envergure pour ces espaces aux proportions pharaoniques. Le projet a repris en 2014 et a été complété dans les derniers mois.

Identité architecturale

WSP Global, dont le siège social américain est situé à New York, a ainsi contribué à forger l’identité architecturale de New York, se targue Mme Adjahi.

« On travaille sur toutes sortes de projets majeurs dans le monde. Alors, en dollars, ça ne représente pas un projet différent [des autres], mais c’est un projet très, très symbolique pour nous et pour New York. Nous sommes très fiers d’y avoir participé.

« Avec ce projet, nous serons à tout jamais dans le paysage new-yorkais. »

Le 3 World Trade Center en bref