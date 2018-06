Les 10 voitures d’occasion les plus chères du Québec

Sur les sites de petites annonces classées, il n’y a pas que des vieilles Tercel contre lesquelles on demande quelques centaines de dollars. Il y a aussi des véritables bolides d’exception. Pour vous, nous avons recensé les voitures d’occasion les plus dispendieuses de la province.

10. Jaguar XK140 1955 Kijiji

Cette Jaguar est de loin la plus ancienne de ce palmarès. Elle peut aussi se vanter d’avoir remporté quelques prix dans des concours d’élégance.

Prix : 295 495$

9. Ferrari 488 2017 Kijiji

Occasion ne rime pas toujours avec aubaine. Chose certaine, au volant de cette Ferrari qui reprend le coloris d’une abeille, vous ne passerez jamais inaperçu.

Prix : 299 800$

8. Ferrari California T 2017 Kijiji

Contrairement à la 488 dont le moteur est en position arrière centrale, le V8 turbocompressé de la California T se loge sous son long museau.

Prix : 299 990

7. Ferrari 488 2016 Kijiji

Avec seulement 3 568$ kilomètres affichés au compteur, cette 488 Spider est presque neuve. Son moteur V8 biturbo de 3,9 L développe 661 chevaux-vapeur.

Prix : 309 800$

6. Bentley Continental GTC 2017 Kijiji

Bien qu’elle soit décapotable, cette Bentley Continental pourrait aussi bien se débrouiller en pleine tempête de neige grâce à son système à quatre roues motrices. Quant à son habitacle, mariant le noir et le blanc, il ne pourrait être plus élégant.

Prix : 319 000$

5. Rolls-Royce Wraith 2015 Kijiji

Quand on pense au luxe extrême, on pense à Rolls-Royce. Entièrement noire, cette Wraith pourrait difficilement avoir plus de prestance. Parmi les caractéristiques qui font qu’elle se démarque des autres voitures sur la route, notons la voûte de toit étoilé. L’effet est absolument superbe.

Prix : 329 000$

4. Lamborghini Huracán 2017 Kijiji

Même sur une voiture qui vaut plusieurs centaines de milliers de dollars, il est possible d’ajouter des options. C’est ce qu’a fait le premier propriétaire de cette Huracán. Parmi les options cochées, nommons entre autres les étriers orange et les surpiqûres agencées, l’échappement sport et des jantes forgées de 20 pouces.

Prix : 369 950$

3. Ferrari California T 2017 Kijiji

On dit souvent que lorsqu’on acquiert une voiture d’occasion, on ne choisit pas la couleur. Et c’est particulièrement vrai dans le cas de cette California T. Une Ferrari grise, c’est bien. Mais pas autant qu’une Ferrari rouge.

Prix : 429 555$

2. McLaren SLR 2005 Kijiji

Bien qu’elle ait treize ans, cette McLaren SLR conserve une excellente valeur. Il s’agit davantage d’une voiture de collection que d’une voiture d’occasion. Son faible kilométrage (seulement 5 835 kilomètres au compteur) la rend encore plus désirable.

Prix : 489 900$

1. Lamborghini Aventador SV Roadster 2016 Kijiji

De couleur dorée, cette Aventador ne passera jamais inaperçue dans les rues du centre-ville de la métropole. Dans l’annonce, on peut notamment lire que son moteur V12 de 6,5 L développe rien de moins que 750 chevaux-vapeur.

Prix : 899 995$

