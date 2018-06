Les emplois les plus demandés en administration

Paul Le Bas - 37e AVENUE

Le Canada compte aujourd’hui 1,8 million de professionnels de bureau et administratifs. Selon Emploi-Québec, les métiers de cette catégorie figurent parmi ceux les plus en demande actuellement dans la province. Le point sur ces nombreux emplois disponibles en administration au Québec.

Une dizaine de professions

Dans la Classification nationale des professions, il s’agit entre autres des agent(e)s d’administration, des adjoint(e)s de direction ou encore des réceptionnistes. « Ces emplois couvrent tous les secteurs d’activités. Ceux de la comptabilité, des finances et du service à la clientèle sont toutefois les plus concernés », déclare Marie Trillot, CRHA, présidente de TOTEM, agence montréalaise de recrutement en soutien administratif et comptabilité, juridique et assurance.

Une main-d’œuvre rare

54 115 : c’est le nombre de postes vacants que Statistique Canada recensait fin 2017 dans la catégorie des « services administratifs et des services de supervision de bureau et de soutien », à l’échelle du pays et pour l’ensemble des secteurs d'activité. Au même trimestre, l'agence fédérale en comptait 10 055 au Québec.

« La pénurie de travailleurs s’est accrue depuis deux ans, affirme la responsable d’agence. Elle concerne tous les domaines et un très grand nombre de professions en administration. À titre d’exemple, le manque d’adjointes administratives bilingues est criant. »

Une proactivité nécessaire des entreprises

« À l’agence de placement, avec 150 clients par jour, nous baignons quotidiennement dans cette réalité de postes non pourvus. Certains employeurs nous appellent désespérément chaque matin », témoigne Marie Trillot. Les responsables proactifs existent, mais malgré l’inquiétude générale, « de nombreux gestionnaires des ressources humaines n’anticipent pas les conséquences à venir de la pénurie et tardent à agir dans leur propre intérêt ».

Des conditions d’emploi favorables

Le domaine de l’administration comptable connaît aujourd’hui l’un des taux de placement les plus élevés. « Les candidats aux qualifications requises et avec un savoir-faire et un savoir-être adéquats sont placés, certifie la présidente de TOTEM. De commis à comptable agréé, ces professions longtemps boudées par les jeunes se sont modernisées et le font savoir. Mais la relève n’est pas encore arrivée sur le marché. »

Des compétences à renforcer

Le fort besoin de main-d’œuvre en administration ne doit cependant pas masquer celui des compétences-clés à maîtriser. « Beaucoup de candidats ne maîtrisent malheureusement pas ou peu les logiciels de base en traitement de texte et en comptabilité », déplore Marie Trillot. Or, parmi les compétences recherchées chez les professionnels administratifs, celles en comptabilité prennent progressivement une place centrale. À titre d'exemple, la tenue de livres comptables et celle des comptes fournisseurs et clients apparaissent de plus en plus dans les descriptifs de tâches.

« L’autre grosse faiblesse, c’est le bilinguisme, pourtant essentiel aujourd’hui. J’incite fortement chaque candidat à devenir expert de ces outils de travail essentiels », ajoute Marie Trillot.