Les patrons attribuent une part significative de leur « réussite professionnelle » aux adjoints administratifs

Philippe Jean Poirier - 37e AVENUE

Le plus récent sondage de la firme OfficeTeam est fort élogieux à l’endroit des adjoints administratifs : ceux-ci constituent de véritables piliers dans une organisation.

Tout d’abord, 100% des patrons s’entendent pour dire que ces aides du quotidien sont un « facteur important » de leur réussite professionnelle. Avec raison ! En regardant de plus près, on se rend compte que les adjoints administratifs permettent aux patrons de récupérer jusqu’à 8 heures par semaine – soit une journée complète de travail – grâce à leur soutien logistique et opérationnel.

Car le travail de l’adjoint administratif s’est passablement diversifié et complexifié au fil des ans. Les tâches incluent aujourd’hui l’analyse de données, le repérage de nouveaux clients, la formation d’employés sur le fonctionnement d'outils technologiques et le soutien RH. Trois patrons sur quatre (75 %) admettent d’ailleurs que les responsabilités des adjoints administratifs ont augmenté au cours des 5 dernières années.

Tout n’est pas rose pour autant pour la profession. Le bulletin de l’IMT rappelle que les adjoints administratifs doivent composer avec des conditions de travail souvent difficiles, du point de vue des horaires (postes à temps partiel ou occasionnel) et de la rémunération.

La bonne nouvelle, c’est que les perspectives d’avancement ont évolué avec le temps : 64 % des patrons affirment que leur soutien administratif peut compter sur « des possibilités de croissance professionnelle plus prometteuses qu'il y a cinq ans », nous apprend le sondage d’OfficeTeam.