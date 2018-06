Les Warriors fêtent leur troisième championnat avec un million de partisans

Les partisans des Warriors de Golden State ont chaleureusement accueilli les champions de la NBA, mardi, lors du traditionnel défilé des vainqueurs.

Ils étaient un million dans le centre-ville d’Oakland à participer à ce que certains amateurs appelaient la parade annuelle. Il s’agit en effet de la deuxième victoire consécutive et de la troisième en quatre saisons de la formation de la Californie.

L’organisation des Warriors a toutefois décidé de changer les choses pour l’édition 2018 en la rendant plus interactive et intime. Pour se faire, un plus long trajet a été défini, les joueurs étaient encouragés à sortir des véhicules pour interagir avec les spectateurs.

Entouré des trois trophées de champion, Stephen Curry a fait plaisir au public en affirmant, selon la chaîne NBA TV, «qu’ils [lui et ses coéquipiers] allaient devenir radins et ramener à la maison encore quelques trophées».

Son coéquipier Klay Thompson a fait réagir la foule quand il a relevé l’élément qu’il se rappellera de ce championnat.

«Je me rappellerais les moments difficiles, car ils font en sorte que la victoire a encore meilleur goût», a expliqué l’arrière qui a subi plusieurs blessures pendant le tournoi de fin de saison.

Lebron vedette malgré lui

En plus de célébrer la victoire, de nombreux partisans ont profité de l’événement pour narguer la vedette de l’équipe perdante, Lebron James.

En effet, le visage triste de James était bien présent à Oakland, notamment sur un chandail où il remplaçait le O du mot NOPE ou encore sur une voiturette de golf conduite par les policiers de la ville.

Golden Stade avait balayé les Cavaliers de Cleveland en finale de la NBA vendredi dernier.

Lebron et les Cavs étaient également l’adversaire des Warriors dans leurs conquêtes précédentes.