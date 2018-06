Secrétaire à domicile : les avantages et les inconvénients

Philippe Jean Poirier - 37e AVENUE

Avec l’évolution technologique, le télé-secrétariat est facilement exercé depuis le domicile. De plus en plus de secrétaires et d’adjointes administratives exercent leur métier à leur compte de chez elles. Mais quels sont les avantages et les inconvénients ? Témoignage.

Byanca Neveu travaille à son compte à titre d’adjointe administrative virtuelle. Elle accomplit l’essentiel de ses tâches en télétravail. « Ce que j’apprécie le plus de travailler à la maison est la flexibilité dans la gestion de mon horaire, dit-elle. Je n’ai aucun trafic matin et soir. Je peux commencer plus tôt ma journée ou la finir plus tard, selon les besoins de mes clients et de ma famille. Ça me permet de faire des journées plus longues et ainsi d’avoir des journées plus courtes lorsque nécessaire. »

On doit toutefois être en mesure de composer avec la solitude. « Au retour du week-end, il n’y a pas de jasette avec les collègues à la machine à café, confie Byanca Neveu. C’est sûr qu’on doit être une personne un peu solitaire pour travailler seule de façon virtuelle dans son bureau ! »

Plus d’efficacité qu’au bureau

Byanca Neveu y voit d'ailleurs un avantage directement lié à son métier. « Mes clients sont avisés que nous devons prendre rendez-vous pour les appels téléphoniques, afin de maximiser mon temps de travail et éviter les interruptions, explique-t-elle. Comme nous communiquons uniquement par courriel ou vidéoconférence, c’est plus facile de se concentrer. Depuis que je suis seule dans mon bureau, la somme de travail accompli est beaucoup plus importante que lorsque je travaillais en entreprise ! »