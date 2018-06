Seules les filles qui suivront ces 10 conseils auront un bal de finissants réussi

À quelques jours de la soirée la plus mémorable de votre vie, on a répertorié les meilleures astuces mode et beauté à suivre méticuleusement pour que vous passiez votre bal de finissants sans accrocs.

Avant

1- Casser vos chaussures une ou deux semaines avant votre bal pour éviter d’avoir mal aux pieds durant la soirée.

2- À ne pas négliger: faites des tests de coiffures et de maquillage avant le jour J, pour ne pas avoir de mauvaises surprises et surtout, de ne pas regretter pour le restant de vos jours vos photos de bal.

3- Pour celles qui opteront pour le spray tan ou l’autobronzant, il est recommandé de le réaliser deux jours avant pour que la couleur s’estompe. Il est donc à proscrire de le faire la journée même.



Pendant

Dans votre sac à main, assurez-vous de traîner:

4- Votre rouge à lèvres pour faire des retouches après le souper et un deuxième plus pâle si vous souhaitez frencher en fin de soirée.

5- La poudre matifiante si l’envie vous prend de danser intensément. Vous ne voudrez surtout pas être reluisante sur toutes les photos de la soirée.

6- Quelques pansements pour contrer les ampoules que vos chaussures vous auront causées.

7- Les bobby pins seront nécessaires pour maintenir vos cheveux en place au moment de danser.

8- Un mini déodorant pour sentir bon jusqu’au petit matin.

9- Sans oublier votre chargeur à téléphone, histoire de ne pas manquer de batterie pour immortaliser chaque moment de cette soirée mémorable.

Après

10- Si vous avez choisi une robe longue, donnez-lui une seconde vie en passant chez la couturière pour la faire raccourcir, pour pouvoir la porter de nouveau lors d’une soirée entre BFF.

