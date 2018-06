PÉKIN, Chine | La Chine, principale alliée de la Corée du Nord, a salué mardi le sommet de Singapour entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, tout en appelant à nouveau à une «dénucléarisation totale» de son voisin.

«Aujourd'hui, le fait que les plus hauts dirigeants des deux pays soient assis côte à côte pour des pourparlers d'égal à égal a un sens important et constitue le début d'une nouvelle histoire», a déclaré devant la presse le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.

«La Chine s'en félicite et apporte son soutien», a ajouté le ministre, interrogé pour savoir si Pékin était marginalisé par le rapprochement entre Washington et Pyongyang. «Il s'agit d'un objectif que nous avons espéré et pour lequel nous avons travaillé».

M. Wang s'exprimait avant les déclarations faites par MM. Trump et Kim à l'issue de leur matinée d'entretiens à Singapour. Le président américain a assuré à cette occasion que la dénucléarisation allait commencer «très rapidement».

A Pékin, M. Wang a plaidé pour une «dénucléarisation totale», ainsi que le réclament les États-Unis.

«En même temps, il faut qu'il y ait un processus de paix pour la péninsule (coréenne) afin de résoudre les préoccupations raisonnables de la Corée du Nord en matière de sécurité», a souligné le ministre chinois.

«Nul ne peut douter du rôle important et tout à fait unique que la Chine a joué. Et ce rôle va se poursuivre», a-t-il promis.

La Chine a appliqué ces dernières années les sanctions internationales pour convaincre son allié d'abandonner son programme nucléaire, provoquant la colère de Pyongyang. Mais les deux pays se sont rapprochés récemment, Kim Jong Un effectuant deux visites en Chine depuis le début de l'année, ses premiers voyages à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir en 2011.