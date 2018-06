Sony à E3: tout ce qu'il faut savoir

C’est Sony qui terminait cette longue journée de conférences E3 avec une présentation plutôt froide et courte, mais une chose est certaine: on a vu de très beaux jeux.

Qu’est-ce qui se passe avec Sony? La compagnie est-elle tellement à l’aise avec ses ventes de consoles qu’elle ne sent plus le besoin de nous époustoufler?

Si Sony avait eu le pacing d’Ubisoft, et des interventions humaines aussi bonnes que celles de Phil Spencer de Microsoft ou Todd Howard de Bethesda, on aurait eu une merveilleuse conférence.

Là où Sony ne déçoit pas par contre, c’est au niveau des jeux. On pardonne donc rapidement leurs décisions côté présentation!

Les grandes annonces

The Last Of Us Part 2

Après les images brutales de The Last of us Part 2 qui ont été dévoilées il y a quelques mois, cette nouvelle bande-annonce remplie de gameplay fait beaucoup de bien.

Ça demeure un jeu plutôt brutal, mais on sent que le développement d’Ellie aura une grande importance dans l’histoire. C’est un Naughty Dog, après tout. L’histoire risque d’être bonne, et bien écrite.

Pas de date de lancement annoncée. Bouah.

Death Stranding

On ne sait toujours pas ce que Death Stranding offrira comme expérience, mais on a du gameplay. Avec ces nouvelles images, on a plus de questions que de réponses... C'EST QUOI?

Mais, les images sont sublimes.

Pas de date de lancement. Ma prédiction? 2043.

Spider-Man

On voit encore une fois bien les Quick Time Events, ce qui divisera le jeu en deux clans: ce qui s’en foutent, et ceux qui détestent.

La bande-annonce sert majoritairement à présenter les pas fins, comme Mr. Negative, Scorpion, Electro et cie.

On connaît la date de sortie! C’est le 7 septembre! Célébrons.

Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima sera une exclusivité PS4, et à date, les images sont fracassantes.

Je n’avais rien vu ni lu à propos du jeu, mais je crois que c’est l’une des bandes-annonces les plus intéressantes du E3. Ça me donne un petit sentiment Dark Souls...

Lancement prévu pour 2019.

Control

«Quantum Break 2» est l’un des commentaires récurrents à la suite de cette bande-annonce.

Personnellement? Bof. Du gros bof.

Resident Evil 2 (remake)

OH MY GOD. Quelle surprise!

Trover Saves the Universe

Expérience PSVR parfaite pour les fans de Rick & Morty, vu que c’est de Justin Roiland et ça semble plutôt niaiseux. Parfait.

Je ne vous parlerai pas de Kingdom Hearts 3. Il y a des limites à parler du même jeu trois fois.