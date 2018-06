Une adolescente disparue depuis une semaine à Longueuil

LONGUEUIL – La police de Longueuil demande à la population d’ouvrir l’œil pour retrouver une adolescente qui n’a pas donné de nouvelles depuis près d’une semaine.

Maïka Normand, 17 ans, a été vue pour la dernière fois le 6 juin dernier à Longueuil.

Elle pourrait se trouver sur le territoire longueuillois, tout particulièrement à proximité de l’école Gérard-Filion, à Beloeil ou au centre-ville de Montréal.

La jeune fille mesure 1 m 61 (5’ 3’’), pèse 49 kg (110 lb) et a la peau blanche. Elle s’exprime en français. Elle a les cheveux longs et noirs et ses yeux sont bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un chandail bleu, un legging noir et elle arborait de gros écouteurs blancs.

L'adolescente a aussi un tatouage représentant un corbeau sur l'avant-bras.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil demande à quiconque l’aperçoit de contacter le 911 et de mentionner le dossier LGM-180606-073.