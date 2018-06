Vélo et «trottipartage»

Le vélo-partage deviendra vraiment populaire le jour où les «Bixi» seront électriques. Ce jour n’est peut-être pas si loin.

À San Francisco, trois compagnies de trottinettes électriques en «trottipartage» rivalisent et offrent aussi des vélos, également motorisés, m’apprend le magazine techno Recode. La principale de ces compagnies, Lime, offre une application déjà traduite en français, que j’ai téléchargée, pour m’y abonner, question de rêver...

Ça semble si facile. On localise la trottinette la plus proche. On scanne son code. La location commence. Des équipes de «rechargeurs» indépendants surnommés «juicers» (jus étant synonyme d’électricité) s’occupent de brancher les appareils au besoin et de les placer aux meilleurs endroits possibles, ce pour quoi Lime leur donne des sous de la même manière qu’Uber paie ses conducteurs.

Photo courtoisie

Les rabat-joies feront remarquer que, de un, la trottinette électrique est interdite ai Québec et que, de deux, c’est agaçant, les véhicules motorisés qui empruntent les pistes cyclables. Ce à que je réponds : modifions la loi insensée (qui par ailleurs interdit aussi le rouli-roulant) et pensons aux très nombreux vieux de plus en plus vieux et de plus en plus nombreux qui n’ont plus les jambes pour grimper des côtes à pic et enfiler des kilomètres de pédalage.

Vélo-Transit

Cet été, les villes de Longueuil et Lac-Mégantic, des entreprises québécoises comme Desjardins et Québecor, ainsi que la société Radio-Canada (me disent mes espions), participent à un programme de Vélo Transit, en association avec Équiterre et Voyagez Futé, qui offre aux employés des vélos électriques pour aller et venir du travail afin, notamment, d’évaluer la faisabilité et la pertinence d’un éventuel service de ce genre à plus grande échelle.

Photo courtoisie

Les chiffres avancés par Vélo-Transit à la suite de ses essais précédents me semble ahurissants : 77% des employés qui se prévalent d’une semaine d’essai gratuit d’un vélo électrique désirent ensuite s’en procurer un en achat ou en location... À ce point ? Je répète ce que je disais au début : lorsque le vélo-partage sera motorisé, il deviendra vraiment populaire.

Clin d’œil chinois

Un ami qui vit à Shanghai depuis plus de dix ans me disait récemment que l’immense succès du vélo-partage en Chine se limite toutefois aux classes plus pauvres. L’obsession du statut social dans la nouvelle économie chinoise, et le fait que le vélo rappelle la Chine d’avant, fait que la belle voiture privée demeure le principal moyen de montrer sa réussite.

Cela dit, jamais les citadins chinois sans gros compte en banque n’ont été aussi mobiles et capables de se rendre loin de chez eux pour travailler... ce qui les aidera, on l’espère.