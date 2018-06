MANTHA, Gilles



À son domicile, le 8 juin 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Gilles Mantha, conjoint de Mme Hélène Dufault, demeurant à St-Calixte.Outre sa conjointe, le défunt laisse dans le deuil ses enfants; Lilianne (Serge), Michel (Christiane), Jean-François (Maryse), Marie-France (Stéphane), Lucie (Michael), Denis (Carole), la fille de sa conjointe Sylvie, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, autres parents et amis.M. Gilles Mantha sera exposé le vendredi 15 juin 2018 de 13h à 17h et de 19h à 21h à la:ANDRÉ LÉGARÉ INC.6295 PRINCIPALE, ST-CALIXTE, J0K 1Z0Les funérailles seront célébrées le samedi 16 juin 2018 à 14h en l'Église paroissiale de St-Calixte.Pour ceux qui désirent témoigner leur sympathie de façon plus particulière, peuvent le faire par un don à la Société Canadienne de la Sclérose en Plaques ou à l'Association Pulmonaire du Québec, lequel sera accepté au salon.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com