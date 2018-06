DION, Raymond



À St-Sulpice, le 4 juin 2018, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédé Raymond Dion, époux de feu Thérèse Blanchard.Il laisse dans le deuil son fils Réal (Martine), sa petite-fille Nancy (François-David), ses deux arrière-petits-enfants Nathan et Abigaëlle, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 17 juin 2018, de 13h à 16h au:371 BOUL. L'ANGE-GARDIENL'ASSOMPTION450-589-5505 www.guilbault.info