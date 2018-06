GERMAIN, Marie-Berthe

née Bernier



Le 17 mai 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée Madame Marie-Berthe Bernier, épouse de feu Guy Germain.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louis, Claire (Daniel Lavergne) et Marc (Henriette Viens), sa petite-fille Vanessa, ses soeurs et frères, ses belles-soeurs ainsi que neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 juin à compter de 12h, en l'église Saint-Elzéar, 16 boul. Saint-Elzéar, Vimont, Laval. Les funérailles auront lieu à 13h, suivies de l'inhumation au cimetière St-Elzéar.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.514-381-6664