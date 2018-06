RIOPEL, Réal



Au C.H. Pierre Le Gardeur, le 11 juin, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Réal Riopel.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Gertrude Andrews, ses filles Edith et Marie-Eve, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que ses parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 juin de 11h à 18h. Les funérailles suivront à 18h en la chapelle du: