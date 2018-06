COVILLO, Jeannine (née Cerantola)

COVILLO, Jeannine

À Montréal, le samedi 9 juin 2018 est décédée, à l'âge de 89 ans, Jeannine Cerantola Covillo, épouse de feu Phillippe Covillo.Elle laisse dans le deuil sa fille Lissa (François), son petit-fils Marc, ses beaux petits-enfants Mathieu et Michèle, sa nièce Dianne (Tony) avec leurs enfants Isabelle (Alessandro) et Sophie ainsi que sa belle-soeur, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le lundi 18 juin 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h. Les funérailles seront célébrées le mardi 19 juin 2018, à 10h en l'église Notre-Dame-de-la-Défense et de là au cimetière Notre-Dame des Neiges.