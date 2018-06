POISSANT, François



De Saint-Rémi, le 9 juin 2018, est décédé M. François Poissant, époux de Mme Alice Beaulieu.Après une longue vie remplie d'amour, il nous a quittés serein et en paix, entouré des siens.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Daniel) et Jean-Pierre (Chantal), ses petits-enfants adorés Jean-François (Mélissa) et Bianca (Marc-André), ainsi que Patrick (fils de Chantal), ses soeurs Jeanne d'Arc (feu Maurice) et Thérèse (Rémi), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au:www.poissantetfils.caSelon les volontés de M. Poissant, il n'y aura aucune visites ni funérailles. Un hommage en toute intimité lui sera rendu par sa famille à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'hôpital Anna-Laberge. Un merci spécial au personnel de l'urgence et des soins intensifs de l'hôpital Anna-Laberge.