WHITE, Desneiges



À Laval, le 8 juin 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Desneiges White, épouse en premières noces de feu M. Paul Eugène Mathieu et en secondes noces de feu M. Alexander Hamilton.Elle laisse dans le deuil sa belle-fille Louise (épouse de son fils feu Michel), son petit-fils François-Xavier, son frère Gilbert (Gladys), ses trois filleuls Sylvie (Herman), Serge et Nadia, plusieurs beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Elle sera exposée au756, RUE ST-LOUIS, TERREBONNEle vendredi 15 juin de 19h à 22h et le samedi 16 juin dès 9h.Les funérailles auront lieu en l'église St-François-de-Sales le jour même à 11h, suivies de l'inhumation au Cimetière St-Vincent-de-Paul à Laval.Des dons pour la Société canadienne du cancer seraient appréciés.