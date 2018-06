BENOIT, Robert



À Montréal, le samedi 2 juin 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Robert Benoit, fils de feu Omer Benoit et de feu Anita Tassé.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Yvon (Lise), Monique (feu Réjean), Paul (Pierrette), Claude (Colette), René, France, ses neveux, nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 16 juin 2018 de 14h à 18h. Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.