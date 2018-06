LAFERRIÈRE, Georges



C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons le regret de vous annoncer le décès du docteur Georges Laferrière, le lundi 4 juin 2018, à l'âge de 69 ans.L'artiste/pédagogue, fils de Joe Laferrière et Rita Daudelin, laisse dans le deuil son épouse Michèle, son fils Simon, sa belle-fille Julie, ainsi que ses petits-enfants Mathieu et Vincent.Il laisse également ses frères feu Guy et Roger, ses soeurs Michelle, Francine et Ginette, ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amis.Il a été confié à la maison funéraire:307, RUE RIVERSIDESAINT-LAMBERT, QC J4P 1A7La famille accueillera parents et amis le dimanche 17 juin 2018 de 13h à 16h, au salon.