LACASSE, Simon



Entouré de ses proches, à St-Eustache, le 7 juin 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Simon Lacasse, époux de feu Monique Morneau.Il laisse dans le deuil sa compagne Lucette, ses enfants Martin (Chantal) et Marie-Claude (Pascal), ses petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle samedi 16 juin de 19h à 22h et le dimanche 17 juin dès 9h.Une cérémonie aura lieu le dimanche à 11h30 en la chapelle du salon funéraire.Au lieu de fleurs, un don à la Maison Sercan ou à la Fondation canadienne du cancer du pancréas serait apprécié.