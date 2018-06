HAMEL, Soeur Claire



À Montréal, au Pavillon Providence de Cartierville, le 4 juin 2018 est décédée Sœur Claire Hamel de la Congrégation des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs qu'ils l'ont déjà précédés: Laurence, Bernard, Benoit et Françoise, ses neveux et nièces et leurs enfants, parents et amis.Une prière réunira les proches à compter de 19h, le 15 juin 2018 au 5655 rue de Salaberry, où auront lieu les funérailles le 16 juin à 10h. L'inhumation se fera au Repos Saint-François d'Assise, le 29 juin 2018 à 10h15.