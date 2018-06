7 conseils de carrière de vedettes du rock

Catherine Martellini - 37e AVENUE

De U2 à Kiss, le succès de certaines stars de la musique rock peut servir d’inspiration au développement de votre propre carrière.

1. Bon Jovi : rester fidèle à soi-même

Selon Bon Jovi, le succès à long terme repose sur la fidélité qu’on a envers soi-même. Lors d’une entrevue donnée à Tout le monde en parle en 2013, le célèbre rockeur, qui compte près de 30 ans de carrière, souligne qu’il n’a pas imité ce que d’autres groupes ont fait pour être dans l’air du temps, comme inviter des rappeurs ou des danseurs dans les concerts du groupe. Les gens savent à quoi s’attendre lorsqu’ils assistent à un spectacle de Bon Jovi. C’est ce qui, selon lui, a permis au groupe de garder son bassin de fans fidèles

2. Lenny Kravitz : savoir apprécier ce que l’on a

On entend souvent cette phrase, mais l’appliquer au quotidien peut changer bien des choses. Lenny Kravitz en a fait son leitmotiv. Il se rappelle constamment que rien dans la vie ne lui est dû et doit, de ce fait, ne rien tenir pour acquis. Cette façon de voir la vie permet de toujours chercher à se dépasser et à tirer le meilleur de la situation dans laquelle on se trouve.

3. Gene Simmons (Kiss) : ouvrir ses horizons

Bien des chercheurs d’emploi tentent de se démarquer en projetant une image « améliorée » d’eux-mêmes. Il s’agit d’une bonne technique, mais tant qu’à l’adopter, Gene Simmons croit qu’il faut le faire sans se mettre d’ornières ni de limites. Au fil du temps, il a su adapter son image publique de manière à l’actualiser et à assurer sa durabilité.

4. Bono (U2) : reconnaître le talent de chacun

Même si Bono est la pierre angulaire du groupe U2, il est reconnu pour mettre en avant-plan les qualités des autres membres du groupe. Dans certains concerts, il se plaît souvent à dire humblement qu’il fait partie du « groupe de Larry Mullen Junior », le batteur de la formation. Pour s’adjoindre une équipe de rock stars, il faut donc valoriser l’opinion et les forces de chacun.

5. Bruce Dickinson (Iron Maiden) : aptitudes techniques et créatives vont de pair

En plus de faire partie de l’illustre formation de heavy metal, Bruce Dickinson est aussi un homme d’affaires aguerri à la tête de sa propre entreprise d’aviation. Pour lui, les aptitudes techniques peuvent se révéler aussi très créatives. Il fait ainsi le parallèle avec l’écriture d’une chanson qui nécessite tout autant des qualités techniques que créatives. On peut donc rester créatif même dans les boulots les plus techniques, ce qui permet de générer de nouvelles possibilités.

6. Ozzy Osbourne : savoir se faire désirer

Ce conseil était adressé à Lady Gaga à un moment où celle-ci se trouvait dans tous les médias, entre autres en raison de ses accoutrements extravagants. Il lui avait alors dit de se retirer un peu pour ne pas que les gens aient une « overdose » d’elle et que cela tue ce qui la rend aussi spéciale. Le même conseil s’applique au monde du travail. Il est parfois judicieux de ne pas être de tous les événements et de tous les comités : non seulement y a-t-il un risque d’éparpillement, mais garder un profil bas, parfois, permet d’éviter de « pomper l’air » à d’autres ?

7. Bruce Springsteen : douter

Pour réussir, il faut bien évidemment avoir une confiance en soi de béton. Bruce Springsteen met toutefois en garde les jeunes musiciens en leur rappelant que cette confiance ne devrait pas les empêcher de se remettre en question. Au travail, on s’arrête de temps en temps et on prend le temps de faire un bilan de ce qu’on fait et de ce qu’on veut faire. Selon le chanteur, douter permet de rester vivant et allumé très longtemps.

Les vedettes sont en soi des petites entreprises à elles seules. Leur « modèle d’affaires » vaut la peine d’être considéré si on se fie aux résultats qu’elles ont réussi à obtenir !