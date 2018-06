DARLINGTON, Denise

(née Delorme)



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous informons du décès de Denise Delorme, survenu le 6 juin à l'âge de 94 ans.Épouse de feu Marcel Darlington, elle laisse dans le deuil ses 3 enfants Gérard (Michèle Lavigne), Robert (Geneviève Brunet) et Jocelyne. Elle laisse aussi dans le deuil Diane Gagnière et cinq petits-enfants soit Catherine (Charles-André), Frédéric (Roxanne), Véronique, Christian (Josée) et Simon. À ces derniers s'ajoutent ses 7 arrière-petits-enfants, Charlotte, Juliette, Arthur, Lou-Simon, Hubert, Edouard et William ainsi que ses neveux, nièces et amis.Une cérémonie à sa mémoire, en présence de ses cendres, aura lieu de 14h à 16h le samedi 30 juin prochain au:4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebe.comCelle-ci sera suivie d'une liturgie par la Parole de 16h à 17h.Enfin, c'est avec une profonde reconnaissance que nous voulons remercier tout le personnel du 4e étage du CHSLD Rose-de-Lima de Laval. C'est grâce à leurs soins professionnels et chaleureux que notre mère nous a quittés sereinement. MERCI!Vos témoignages de sympathie peuvent se concrétiser par un don à l'Association des bénévoles de ce même CHSLD. Vos témoignages écrits peuvent également être envoyés par courriel à l'adresse suivante: