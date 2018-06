LANOVILLE, Laurette

née Constantin



À Laval, le 5 juin 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Laurette Constantin, épouse de feu M. Maurice Lanoville.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Thérèse (Guy), Monique, Diane (Hubert), Carole (Richard), ses petits-enfants: Olivier (Tamara), Philippe, ses arrière-petits-enfants: Elijah et Aiden, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 15 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 16 juin dès 9h30 au complexe funéraire:SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 16 juin à 11h en l'église de St-Benoit et de là au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.