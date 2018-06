KERR, Donald Gordon



À l'hôpital de St-Jérôme, le 25 mai 2018, est décédé à l'âge de 75 ans, M. Donald Kerr, conjoint de Mme Sophie Konovalenko.De plus, il laisse dans le deuil, son fils Donald (Linda Couture), ses petits-enfants Samantha (Dave Carrier) et Donald (Tanya Roy), ses arrière-petits-enfants Alexis et Logan.Une cérémonie privée aura lieu au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges le 19 juin 2018.