BEAUCHEMIN, Madeleine (Quintal)



À Varennes, au Foyer Lajemmerais, le 11 juin 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Madeleine Quintal, épouse de feu M. J. René Beauchemin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Lucienne Barbe), Pierre, Marielle (Michel Ouimette) et Lucie (Jean Robert), ses petits- enfants Isabelle, Marie-Andrée, Jean-François et Vincent, ses arrière-petits-enfants Félix-Gabriel, Sophie, Gabrielle et Julien, sa soeur Annette Quintal Bouthillette, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 16 juin de 10h à 10h30 au:À L'EST DE MONTARVILLESORTIE 19 DE LA ROUTE 132 ESTBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 10h30 en la chapelle du Complexe Funéraire Pierre Tétreault.La famille remercie le personnel du Foyer Lajemmerais pour les bons soins prodigués à Mme Madeleine Quintal Beauchemin.