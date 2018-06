DUPUIS, Jean-Guy



Le 8 juin, à l'âge de 86 ans, est décédé Jean-Guy Dupuis, de Saint-Hubert, époux de Lili Paquette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Johanne, Diane et Serge, ses petits-enfants Sandro, Claudia, Charlotte, Hugo et à venir Mila, sa soeur Denise ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 17 juin de 13h30 à 17h à:6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4www.dignitequebec.com