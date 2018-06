BOULERICE, Fernand



Le 11 juin, à l'âge de 86 ans, est décédé Fernand Boulerice, époux de Marthe Boulerice, née Verdon.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Tammy) et Johanne (Marc), ses petits-enfants Quinn, Jordi et Henri, ses frères et sa soeur: Roger, Solange et André, neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 15 juin 2018 de 13h à 17h ainsi que de 19h à 21h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tél. 450 463-1900Les funérailles auront lieu samedi le 16 juin 2018, 9h30 à l'église La Nativité, 155 boul. St-Jean, La Prairie, Québec, J5R 2J9.Au lieu de fleurs, vos condoléances pourraient se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-Lemoyne.