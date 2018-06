CAYER, Gertrude



Au Manoir de l'Âge d'Or de Montréal, le 21 mai 2018, est décédée à l'âge de 95 ans, Mme Gertrude Cayer, fille de feu Mme Emma Lamy et feu M. Lionel Cayer, demeurant à Montréal.La défunte laisse dans le deuil sa belle-soeur Cécile Auger (feu Michel Cayer); sa filleule Sylvie Chevrier, ses neveux et nièces: Marcel Cayer (Élayne Rodriguez), Danièle Cayer (Sylvain Montpetit), Isabelle Cayer, François Cayer (Colette Laplante), Christian Chevrier, Luc Bertrand (Diane Lambert), Renée Bertrand (Normand Prieur), ainsi que plusieurs petits-neveux et petites-nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s à la:140, RUE ST-AIMÉLOUISEVILLEsamedi, jour des funérailles, à partir de 9h30. Les funérailles auront lieu le samedi 16 juin 2018 à 11h en l'église de Louiseville. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec.Courriel: condoleances@richardphilibert.cawww.richardphilibert.ca