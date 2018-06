DUMOULIN, Dominique



De Saint-Joseph-du-Lac, le 8 juin 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Dominique Dumoulin.Il laisse dans le deuil ses enfants Guillaume (Micheline), Éric (Alexandra) et Anne-Marie; ses petits-enfants: Camille, Étienne, Charles, Darius, Gabriel, Samuel, Catherine, Rosalie, la mère de ses enfants Thérèse Laviolette, son frère Harold, ses soeurs Dorothée, Marie-May (Claude), Marie-France et Lili, son cousin Jude, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 juin de 14h à 17h et de 18h30 à 21h au complexe funéraire:SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC450-473-5934Une liturgie aura lieu ce même jour à 21h au salon du complexe.La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison de soins palliatifs Sercan pour les excellents soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Sercan.