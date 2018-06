SIMON, Fernand



À St-Philippe et autrefois de Mercier, le 4 juin 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Fernand Simon, fils de feu Mme Solange Gadoua et de feu M. Lionel Simon.Il laisse dans le deuil sa conjointe Johanne De Francesco, ses enfants Nathalie (Stéphane Boursier), Jean-François (Barbara Lord) et Pascal, ses petits-enfants Laurie (Julien Auclair), Olivier, Thomas, Charlie, Juliette et Stella, ses soeurs Rachel et Michelle Simon. Sont également dans le deuil les enfants de sa conjointe, Mélanie, David et Christine Proulx (Olivier Cournoyer), leurs enfants Thomas et Simon; ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 juin 2018 dès 9h à la:MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.caUne liturgie de la Parole aura lieu en la chapelle du salon à midi. Inhumation au cimetière de Mercier ce même jour.