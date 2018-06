Baisse de productivité : c’est la faute à l’éclairage !

Si vous vous sentez moins productif au bureau, vous pouvez désormais mettre la faute sur l’éclairage. Une étude menée par la Michigan State University a en effet démontré que le manque de lumière nuit à la capacité d’apprentissage et à la mémoire.

Des chercheurs en neurosciences ont exposé des rats à différentes intensités d’éclairage. Par conséquent, ceux qui ont été exposés à une lumière tamisée ont perdu environ 30 % de leur capacité dans l’hippocampe, la partie du cerveau dédiée à l’apprentissage et la mémoire.

Ces rongeurs ont eu plus de difficulté que leurs homologues à retrouver leur chemin dans le labyrinthe, auquel ils avaient pourtant été entraînés avant l’étude. « Cela est similaire au moment où les gens ne peuvent pas retrouver leur voiture dans le stationnement d’un centre commercial ou d’un cinéma », explique Antonio Nunez, professeur de psychologie et co-auteur de l’étude publiée sur le site du Michigan State University.

L’importance d’un bon éclairage

Il suffit d’analyser comment on se sent lors d’une belle journée ensoleillée par rapport à une journée nuageuse pour comprendre l’importance d’un bon éclairage. En plus d’aider à se sentir mieux et de diminuer la fatigue, l’inconfort oculaire ainsi que les maux de tête, la lumière permet d’améliorer la productivité et la qualité du travail.

Même que certains gyms ont désormais recours à un éclairage adapté dans les salles et les vestiaires pour favoriser la performance des sportifs. Et des études font valoir que les joueurs entameraient mieux la partie lorsqu’ils ont été exposés à une bonne luminosité.

Disposez-vous d’un bon éclairage ?

Selon le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, la quantité de lumière nécessaire varie selon le type de tâches à effectuer, le type de surfaces, l’aire de travail générale et la vision de la personne.

En fonction de ces facteurs et mesuré à 30 pouces du sol, un éclairage adéquat se situe habituellement entre 500 et 1 000 lux. De plus, l’éclairage doit être assez puissant, sans toutefois créer d’éblouissement.

En cas de doute, il est utile de savoir que certaines applications mobiles permettent de mesurer l’éclairage de son environnement directement à partir de notre téléphone.