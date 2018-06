WEISNAGEL, Betty

(née Repasky)



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre chère maman Betty Weisnagel (née Repasky) le 3 juin 2018, à l'âge de 91 ans, à Ville St-Laurent. Elle rejoint dans l'au-delà son conjoint bien-aimé Stanley, leur enfant premier-né Stanley Jr, ainsi que son grand frère admiré Stefan Repasky.Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants: Stephen, Nancy, Carolyn (Bill Goodwin), Dr. S. John (Dre. Josée Perreault) et Sandy, ses 8 petits-enfants (Ryan, Samantha, Nathaniel, Caitlyn, Rachel, Marianne, Elisabeth et Louis), sa soeur Margaret (feu Paul Skladany), ainsi que sa belle-famille, nièces, neveux et amis.En 1934, à 7 ans, elle quitta Levoca, sa ville natale, en Slovaquie avec sa mère et son frère. Ils embarquèrent sur un bateau du Canadian Pacific en France pour aller vivre au Canada. Jeune femme pleine de vie, elle adorait skier et voyager avec ses amies. Femme indépendante et de style, elle a travaillé d'abord pour le magasin de mode Betty Wayles, puis comme opératrice de keypunch pour les grandes compagnies General Motors et Cyanamid Pharmaceuticals. Elle rencontra papa chez un notaire et en 1956, le mariage fut le début d'un lien d'amour et de partage qui les a soutenu à travers bonheurs et épreuves durant 61 ans. Elle adorait Wheel of Fortune, Tony Martin et Andre Rieu. Sa soupe, ses choux farcis, son macaroni et fromage cottage étaient sans pareil! Ses perles blanches sont maintenant déposées sur la table, avec un doux parfum de Chanel no. 5 dans l'air. Maman, tu nous manques profondément.La famille vous accueillera le dimanche 17 juin, de 14h00 à 17h00 puis de 19h00 à 21h00 et le lundi 18 juin de 10h00 à 11h30, au salon Urgel-Bourgie, 816 avenue Ste-Croix, St-Laurent.Les funérailles auront lieu le 18 juin 2018 à 12h00 à l'Église St-Hippolyte, 1055 rue Tassé, St-Laurent, et l'inhumation au Cimetière St-Laurent. La réception se déroulera au sous-sol de l'église St-Hippolyte après la messe. Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer de Montréal serait apprécié.