BRANCHAUD, Bernard



À Laval, le 3 juin 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Bernard Branchaud, époux de Mme Claire Éthier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Claude et Josée (Sylvain), ses petits-enfants, Jonathan, Éric, Pierre-Luc, Marc-Olivier et Caroline, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3517 Lévesque Ouest à Chomedey Laval,le dimanche 17 juin de 13h à 16h30 suivra une liturgie au salon à 16h30.Un remerciement spécial à Mme Annick Giroux et son équipe du CLSC des Ruisseaux Papineau.