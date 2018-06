Cadeaux pour les papas

Dans quelques jours à peine, soit dimanche, ce sera la fête des Pères.

Si vous n’avez pas encore trouvé de présent à lui offrir, voici quelques idées qui ne passeront pas inaperçues.

1 – Garder au chaud

Photo courtoisie

Le Thermos Action, décoré avec une belle image d’orignal en haute résolution grâce à une impression hydrographique, rendra votre paternel heureux lorsqu’il partira à l’aventure. Une fois préchauffé, ce résistant contenant isolant gardera ses aliments, sa soupe ou son café bien au chaud pendant plus de 12 heures. Il l’appréciera lors de chaque pause ou lors du lunch. www.bynature.com

2 – Pour ses prises

Photo courtoisie

Le crochet Jfishes remplace avantageusement une chaîne à poissons. Le pêcheur n’a qu’à enfiler ses captures par les opercules sur la longue tige métallique pour les garder en vie, dans l’eau. Il peut ensuite positionner cet accessoire sur le bord de l’embarcation sans risquer de l’endommager. Au retour, il peut transporter toutes ses prises d’une seule main. www.Jfishes.com

3 – Performant

Photo courtoisie

Selon Patrick Raymond, de Saint-Jérôme plein air chasse et pêche, et Louis-Philip Lortie, du magasin Sail de Laval, le moulinet Vapor PT 25 de Quantum est le cadeau idéal à offrir. Il est doté de 10 roulements à billes, d’un frein en céramique avec 18 livres de tension, d’une récupération de 32 pouces par tour de manivelle, etc. Il recevra en plus un beau coton ouaté à capuchon. www.quantumfishing.com

4 – Orientation

Photo courtoisie

Ce n’est pas parce que papa a un GPS qu’il sait vraiment l’utiliser. L’expert Sylvain St-Louis vient de lancer un coffret avec 12 leçons. Que votre père soit novice ou expérimenté et, peu importe le GPS qu’il possède, il apprendra une foule d’astuces et de trucs grâce à cette série de 12 bouquins. Elle est offerte en format papier ou numérique et par module séparé. www.orientationazimut.com

5 – Confort

Photo courtoisie

Il n’y a rien de plus désagréable que de monter sa tente en quatrième vitesse à cause de la pluie ou des insectes volants. L’être que vous voulez choyer pourra dorénavant s’installer en quelques secondes grâce aux tentes Insta Tent de North 49, avec coutures scellées, qui ne requièrent aucun assemblage. Disponibles en trois dimensions pouvant accueillir deux, trois ou quatre personnes.

6 – Plein la vue

Photo courtoisie

Aidez papa à y voir plus clair en lui donnant la lanterne rétractable Rockwater Design 2097. Elle peut être utilisée comme lampe projecteur ou à titre de lanterne. Selon le mode d’utilisation, il pourra bénéficier d’un éclairage maximal de 100 ou de 250 lumens, pendant près de 12 heures, avec seulement trois piles 2A (non incluses). Le fini ABS avec enduit caoutchouté assure une robustesse appréciable.

7 – Pratique

Photo courtoisie

La veste de pêche à la mouche Bushline Aparao 6330 fera certainement des jaloux parmi les compagnons de votre paternel. Sa confection unique permet de l’enfiler facilement par-dessus la veste de flottaison. Elle est fabriquée avec un tissu qui sèche rapidement et des panneaux de mèche aux épaules pour la ventilation. De nombreuses poches permettent de tout ranger.

8 – Au sec

Photo courtoisie

Nul doute que le passionné aimerait l’ensemble 100 % imperméable Storm Front de Wetskin 8875. Sa coquille de nylon robuste est laminée d’un enduit en PVC. Le manteau a une doublure en nylon et des ajustements aux poignets. Le siège et les genoux du pantalon sont renforcés. www.worldfms.com