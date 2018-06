CHICOINE, Pierre



décédé le 10 janvier 2018, à l'âge de 67 ans, fils de feu Gabriel Chicoine et de feu Marie McAllister et frère de feu James Chicoine.Il laisse dans le deuil ses soeurs Frances, Diane (Marcel), Lucie (Georges), son frère Paul ainsi que plusieurs nièces, neveux, parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 16 juin 2018 à l'église Saint-Léopold, 3857 boul. Ste-Rose, Fabreville à compter de 13h pour recevoir vos condoléances, suivi d'une messe à 14h.