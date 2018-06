Centre Vidéotron: une soirée branchée pour Québecor

Québecor a convié ses annonceurs à une soirée festive, mercredi, au Centre Vidéotron en compagnie, entre autres, de plusieurs vedettes de TVA et TVA Sports. Près de 400 personnes étaient réunies lors de cet événement, au cours duquel Pierre Karl Péladeau a notamment pris la parole et qui a débuté par un cocktail dînatoire dans une ambiance branchée au son d’un DJ.

La firme Québecor a ainsi présenté à ses clients son approche publicitaire multiplateforme (télé, journaux, magazines, numérique, affichage et événementiel) lors de ce grand événement glamour.

Steven Finn, ex-joueur des Nordiques et analyste pour TVA Sports, le chef Arnaud Marchand, chroniqueur à Salut Bonjour Week-end, l’expert en vins Philippe Lapeyrie (Le Journal et Salut Bonjour Week-end), l’animatrice Ève-Marie Lortie et Mario Dumont faisaient notamment partie des personnalités qui assistaient à cette soirée.