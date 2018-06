Changements climatiques: il roule 1600 km à vélo pour constater l’érosion

RIMOUSKI | Un scientifique qui fera sa thèse de doctorat sur l’impact des changements climatiques en zone côtière parcourt 1600 kilomètres à vélo pour rencontrer les riverains qui en subissent les contrecoups et pour constater les enjeux de ses propres yeux.

Martin Laroche a quitté Rimouski le 29 mai avec son vélo et sa remorque contenant quelques effets personnels le en direction de St-Jean, Terre-Neuve. Il emprunte les chemins côtiers, car la thèse de doctorat qu’il mènera à l’Université du Québec à Rimouski portera sur l’impact des changements climatiques sur les résidents en zone côtière.

«À vélo, c’est une belle façon de faire beaucoup de kilomètres, mais avec un moyen de transport qui est lent. On n’est pas dans la «bulle» de la voiture. Ma présence pique la curiosité et ça permet d’entamer la conversation», dit Martin Laroche, originaire de Trois-Rivières.

Sur son chemin, il voit les nombreuses digues installées par des riverains pour conserver leurs terrains. À Saint-Louis-de-Kent, une famille lui a confié avoir vu le relief côtier changer au fil des dernières années.

«Ils ont vu une de leur plage subir une transformation majeure, suite à une catastrophe naturelle. On sent une préoccupation générale sur le terrain au sujet du climat et des changements», dit le chercheur.

De ses propres yeux

Lorsque le Journal l’a rejoint, Martin Laroche était en pause à Halifax, où se tient une rencontre annuelle sur l’impact des changements climatiques en zone côtière. Il pédalera ensuite vers un autre congrès à St-Jean, Terre-Neuve, tout en continuant de voir de ses propres yeux l’état de la situation.

«Le but est de m’imprégner de la réalité, de voir la géographie du terrain et de tâter le pouls des résidents. C’est d’arriver lors du début de ma thèse en septembre et que le sujet ne soit pas issu de mon imagination ou de l’idée que je m’en suis fait», dit-il.

Plutôt en bonne forme physique, Martin Laroche dit ne pas avoir fait énormément de vélo avant d’entamer son périple de Rimouski à St-Jean. Il roule parfois 100 kilomètres par jour et fait quelques pauses. Cela représente plus ou moins 20 jours de vélo. Pour la nuit, il s’invite chez des résidents qui acceptent qu’il installe sa tente sur leur terrain ou s’arrête selon un circuit qui s’adresse aux cyclistes qui font des randonnées similaires, le «Warmshowers».

Sa thèse portera sur St-André-de-Kamouraska pour aborder l’aspect de la préparation des municipalités en cas de catastrophes naturelles en zone côtière.