LUPIEN, Marc



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Marc Lupien, survenu paisiblement le lundi 4 juin 2018, à l'âge de 65 ans. Il rejoint son fils Jonathan et ses parents Raoul Lupien et Alice Mogé.Il laisse dans le deuil son épouse Janice, sa fille Rosanne, ses deux soeurs Christine et Gloria, son frère Éric, ainsi plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:1250, TRIM ROADOTTAWA, ON, K4A 3P7jeudi, le 14 juin à 10h, suivi d'une réunion de prières à 12h.Un hommage lui sera rendu lors de l'inhumation des cendres, au cimetière paroissial de Saint-Sauveur le samedi 16 juin 2018 à 11h.Vos messages de condoléances peuvent être envoyés à: