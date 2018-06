LALONDE, Robert

À son domicile de Laval, le 31 mai 2018, à l'âge de 61 ans, est décédé M. Robert Lalonde, époux de Mme Sylvie Marinier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa mère Mme Ange-Aimée Robert, ses belles-filles, Véronique (James) et Marie-Hélène (Luc), sa petite-fille Angelina, sa soeur Manon (Réjean), ses frères Denis (Danielle) et Marc (Gratielle), neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En tant que Vice-président de la compagnie de location d'autos et camions Discount, il laisse également dans le deuil ses associés, collègues de travail, ses employés et employées ainsi que ses partenaires et clients. En affaire comme dans la maladie Robert aura été un exemple de détermination et de persévérance digne d'un grand leader.Il sera exposé au:418, CURÉ LABELLEROSEMÈRE, QUÉBEC, J7A 3R8samedi, le 16 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h. Dimanche, le 17 juin, le salon ouvrira à 10h et une liturgie de la Parole aura lieu à 13h.Des dons à la Fondation de l'Hôpital Royal Victoria seraient appréciés.