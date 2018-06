Des policiers rouleront en VUS hybride

Ford vient tout juste d’annoncer qu’elle ajouterait un nouveau modèle à sa flotte de véhicules de police.

En effet, on pouvait déjà compter sur l’Explorer, mais voilà qu’une version hybride fera son apparition dès 2020. L’édition réservée à la police porte le nom Police Interceptor Utility.

Pour le moment, on en sait encore que très peu sur cette nouvelle déclinaison de l’Explorer. On ignore même s’il sera mû par un V6 ou un bloc quatre cylindres.

D’après les estimations avancées par Ford, l’Explorer hybride de police ne consommera que 9,8 L/100 km. Cette cote a été obtenue en convertissant la consommation de 24 milles/gallon énoncée par Ford.

Non seulement il sera économe en carburant, mais il est aussi prévu qu’il soit puissant. Très puissant. Ford a souligné qu’il accélérera plus rapidement que le V6 EcoBoost de 3,7 L qui est notamment livrable avec l’Explorer. Ce dernier ne développe rien de moins que 304 chevaux-vapeur et 279 livres-pied. La barre est haute pour la future version hybride.

Ford Police Interceptor Utility hybride Ford

Évidemment, le rouage intégral sera offert de série.

Pour le moment, Ford n’a pas précisé si elle entendait commercialiser un Explorer hybride pour le grand public. Cela dit, l’ajout d’une telle version est cohérent avec la plus récente annonce de Ford qui a l’intention d’offrir davantage de véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques au cours des années à venir.

On a eu la confirmation de votre Canada que les services de police du Canada pourront aussi ajouter des Explorer hybrides à leur flotte.