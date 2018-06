Dieselgate: une autre amende salée pour Volkswagen

Le constructeur automobile allemand Volkswagen a annoncé mercredi avoir accepté de payer un milliard d’euros (1,53 G$ CAD) d’amende en Allemagne, reconnaissant ainsi «sa responsabilité» dans le dossier des moteurs diesel truqués.

Le parquet de Brunswick «a mis en évidence des manquements au devoir de surveillance» au sein de l’entreprise et «ordonné à Volkswagen le paiement d’une amende», indique le groupe dans un communiqué.

«Après vérification approfondie, Volkswagen accepte l’amende et ne déposera pas de recours», ajoute le constructeur, qui «y voit une étape supplémentaire importante pour surmonter la crise du diesel».

Volkswagen a admis en 2015 avoir utilisé des logiciels capables de fausser les résultats des tests d’émission, dissimulant le niveau réel de la pollution aux oxydes d’azote (NOx), qui accroissent les risques de maladies respiratoires et cardiovasculaires.

Le premier constructeur automobile mondial a reconnu avoir installé ces logiciels truqueurs sur 11 millions de véhicules dans le monde entier.

Les voitures ainsi équipées restaient dans les limites légales d’émissions de substances dangereuses comme les oxydes d’azote pendant les tests en laboratoire, mais dépassaient ces mêmes limites de 40 fois en conduite sur route.

Si le paiement de cette amende “met un terme à la procédure administrative visant Volkswagen”, d’actuels et d’anciens hauts responsables du groupe restent l’objet d’enquêtes en Allemagne et aux États-Unis.

Plusieurs parquets allemands ont ouvert des enquêtes pour fraude, manipulation de cours de Bourse ou publicité mensongère contre des salariés de Volkswagen et de ses marques Audi et Porsche, mais aussi de Daimler et de l’équipementier Bosch.

Lundi, le parquet de Munich a annoncé que le PDG d’Audi, Rupert Stadler, était désormais personnellement visé par une enquête sur le scandale.

L’ancien PDG de Volkswagen, Martin Winterkorn, et son successeur Martin Müller, mais aussi l’actuel chef du conseil de surveillance du groupe VW, Hans Dieter Pötsch, et l’actuel président de VW, Herbert Diess, sont également visés par des investigations.

Aux États-Unis, où Volkswagen a plaidé coupable pour fraude et d’obstruction à la justice, huit anciens et actuels dirigeants de Volkswagen ont été inculpés, dont M. Winterkorn, accusé de fraude et conspiration.

Un cadre d’Audi y a également été inculpé, et parmi ces neuf personnes deux ingénieurs ont déjà été condamnés.